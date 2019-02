Neuer Geschäftsführer bei Kerry Logistics

Mit Fokus auf die strategische Geschäftsentwicklung der zweitgrößten Länderorganisation von Kerry Logistics in Europa stehen das Wachstum der internationalen Transportdienstleistungen und der Ausbau integrierter Lieferkettenlösungen im Mittelpunkt.



Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Transport- und Logistikindustrie war Oliver Loch in der Vergangenheit für namhafte globale Logistikunternehmen tätig, in denen er leitende Positionen innehatte. Zuletzt war er als International Key Account Manager bei Rhenus Freight Logistics Air & Ocean tätig.



Oliver Loch sagte: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Kerry Logistics zählt in Asien zu den führenden Logistikunternehmen und hat die Präsenz in Europa in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. In Deutschland möchten wir zu diesem erfolgreichen Trend beitragen, indem wir unser Dienstleistungsportfolio nachhaltig ausbauen und langfristige Kundenbeziehungen weiter stärken. “