Geis Gruppe verleiht Logistik-Förderpreis

Im Rahmen der Absolventenfeier im Alten Rathaus Schweinfurt zeichnete Dr. Söllner Lotte Adler als beste Absolventin des Sommersemesters 2018 aus. Der zweite Platz ging an Carolin Dotterweich. Beide Studierenden wurden bei der Preisverleihung mit Urkunden und Preisgeldern geehrt. Die Erstplatzierte freute sich außerdem über einen Award in Form eines gläsernen Würfels mit Geis-Logo.



„Als einer der führenden Logistikdienstleister in der Region arbeiten wir bereits seit vielen Jahren eng mit der Hochschule Würzburg-Schweinfurt zusammen“, sagt Dr. Johannes Söllner. „Wir freuen uns sehr, die herausragenden Leistungen der Studierenden erneut mit dem Logistik-Förderpreis honorieren zu dürfen.“ Die Geis Gruppe stiftet nicht nur den Preis, sondern ist auch als Praxispartner der FHWS aktiv.